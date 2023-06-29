Эти лекарства неэффективны при боли в шее и спине и могут даже навредить здоровью

Сейчас более 577 миллионов человек во всём мире одновременно страдают от боли в шее и пояснице. В недавнем исследовании Сиднейского университета приняли участие около 350 человек из 157 отделений первичной медико-санитарной помощи и отделений неотложной помощи.

В течение шести недель они принимали курс опиоидов или плацебо. Наблюдали за участниками в целом в течение 52 недель.