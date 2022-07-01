Эти методы похудения состарят вас быстрее, чем нужно

Считать калории.

Подсчёт калорий может быть полезен для некоторых людей, но гораздо важнее убедиться, что вы придерживаетесь хорошо сбалансированной диеты. Стараясь сократить калории, можно не добрать достаточного количества омега-3 жирных кислот, ненасыщенных жиров и клетчатки.

Не обращать внимания на белок.

Ещё один эксперт рассказал, что огромная ошибка при похудении, из-за которой можно состариться быстрее, заключается в том, чтобы не обращать внимания на состав продуктов. При похудении важно потреблять больше белка.

Потреблять заменители еды.

Это препараты в виде напитков, супов, батончиков и др., предназначенные для замены обычного приёма пищи. Многие из этих продуктов подвергаются высокой степени обработки и содержат добавленный сахар. Регулярное употребление таких продуктов связано со множеством хронических заболеваний.

Отказаться от всех углеводов.

Диетологи пояснили, что отказ от добавленного сахара действительно может быть полезен для похудения, но отказываться от сложных углеводов, которые есть в свежих фруктах, овощах и цельных зёрнах, не стоит. Это может способствовать преждевременному старению.

Избегать жиров.

Наше тело нуждается в жирах. Полезные для сердца жиры, например, содержатся в орехах, семенах, авокадо, оливковом масле или лососе.

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