Эти методы похудения состарят вас быстрее, чем нужно

Эти методы похудения состарят вас быстрее, чем нужноНе следуйте каждому совету в интернете
- Считать калории.
Подсчёт калорий может быть полезен для некоторых людей, но гораздо важнее убедиться, что вы придерживаетесь хорошо сбалансированной диеты. Стараясь сократить калории, можно не добрать достаточного количества омега-3 жирных кислот, ненасыщенных жиров и клетчатки.
- Не обращать внимания на белок.
Ещё один эксперт рассказал, что огромная ошибка при похудении, из-за которой можно состариться быстрее, заключается в том, чтобы не обращать внимания на состав продуктов. При похудении важно потреблять больше белка.
- Потреблять заменители еды.
Это препараты в виде напитков, супов, батончиков и др., предназначенные для замены обычного приёма пищи. Многие из этих продуктов подвергаются высокой степени обработки и содержат добавленный сахар. Регулярное употребление таких продуктов связано со множеством хронических заболеваний.
- Отказаться от всех углеводов.
Диетологи пояснили, что отказ от добавленного сахара действительно может быть полезен для похудения, но отказываться от сложных углеводов, которые есть в свежих фруктах, овощах и цельных зёрнах, не стоит. Это может способствовать преждевременному старению.
- Избегать жиров.
Наше тело нуждается в жирах. Полезные для сердца жиры, например, содержатся в орехах, семенах, авокадо, оливковом масле или лососе.
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