Эти овощи вы, скорее всего, всегда ели неправильно

Эти овощи вы, скорее всего, всегда ели неправильноГотовить их нужно особым образом
Некоторые овощи жарить, варить, тушить или запекать не рекомендуется. Связано это с тем, что так они теряют много полезных веществ, которые входят в их состав. Вот к каким овощам это относится.
- Брокколи. Исследования показывают, что этот продукт может защитить от рака, в том числе от рака кожи и молочной железы. Помимо этого, благодаря брокколи вы улучшите состояние костей, глаз, сосудов, пищеварительной системы.
При этом во время варки или жарки брокколи на 30 процентов снижается польза этой капусты. Ещё из-за тепловой обработки теряется большая часть витамина С. Решение проблемы такое: или есть в сыром виде, или готовить на пару.
- Болгарский перец. Лучше всего эти продукты употреблять в сыром виде. Связано это с тем, что так сохраняется в болгарском перце витамин С и другие витамины.
Чеснок. Он считается отличным антибиотиком за счёт антибактериальных, противовирусных, противогрибковых свойств. Чтобы этот эффект сохранился, лучше добавлять чеснок в уже готовое блюдо.
Репчатый лук. Лишь в сыром виде можно вместе с луком получить витамин С, серные соединения, флавоноиды и фитохимикаты, которые помогают в борьбе с раком. В исследовании 2012 года отмечается, что всего за 30 минут тепловой обработки полностью исчезают свойства лука, благодаря которым он препятствует развитию болезней сердца.
Свёкла. Беталаны в составе свёклы действуют как мощный антиоксиданты. Также в этом продукте много калия, кальция, магния, меди, цинка и других полезных веществ. Употреблять свёклу нужно в свежем виде.
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