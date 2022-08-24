Эти овощи вы, скорее всего, всегда ели неправильно

Некоторые овощи жарить, варить, тушить или запекать не рекомендуется. Связано это с тем, что так они теряют много полезных веществ, которые входят в их состав. Вот к каким овощам это относится.

Брокколи. Исследования показывают, что этот продукт может защитить от рака, в том числе от рака кожи и молочной железы. Помимо этого, благодаря брокколи вы улучшите состояние костей, глаз, сосудов, пищеварительной системы.

При этом во время варки или жарки брокколи на 30 процентов снижается польза этой капусты. Ещё из-за тепловой обработки теряется большая часть витамина С. Решение проблемы такое: или есть в сыром виде, или готовить на пару.