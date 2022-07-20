Эти пищевые добавки уже через месяц сделают вас менее депрессивным и тревожным

Витамин В6 в виде пищевых добавок может поправить психическое здоровье, считают учёные. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.

По словам доктора Дэвида Филда из Университета Рединга, работа мозга связана с балансом между возбуждающими и тормозными нейронами. В более ранних исследованиях авторы пишут, что некоторые нервно-психические состояния и аффективные расстройства возникают из-за нарушения этого баланса. При этом витамин В6 помогает организму производить вещество (гамма-аминомасляную кислоту), которое подавляет в мозгу импульсы. Считается, что именно благодаря этому у людей снижается тревожность.