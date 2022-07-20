Эти пищевые добавки уже через месяц сделают вас менее депрессивным и тревожным

Эти пищевые добавки уже через месяц сделают вас менее депрессивным и тревожнымИ это научно доказано
Витамин В6 в виде пищевых добавок может поправить психическое здоровье, считают учёные. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.
По словам доктора Дэвида Филда из Университета Рединга, работа мозга связана с балансом между возбуждающими и тормозными нейронами. В более ранних исследованиях авторы пишут, что некоторые нервно-психические состояния и аффективные расстройства возникают из-за нарушения этого баланса. При этом витамин В6 помогает организму производить вещество (гамма-аминомасляную кислоту), которое подавляет в мозгу импульсы. Считается, что именно благодаря этому у людей снижается тревожность.
В новом исследовании приняли участие более 300 добровольцев. Все они принимали во время еды в больших количествах (одна доза - в 50 раз больше суточной нормы) или добавки В6, или добавки В12, или плацебо. Длился эксперимент месяц.
Обнаружилось, что сильно повлиял из двух витаминов на состояние участников витамин В6. Правда, по сравнению со специальными препаратами этот витамин снижал тревожность не так сильно. Однако его всё равно можно принимать для улучшения настроения.
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