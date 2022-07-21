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Эти популярные продукты повышают вероятность развития рака молочной железы

По возможности избегайте их
В Великобритании больше всего распространены четыре вида рака. Среди них есть и рак молочной железы. Научно доказано, что определённые продукты могут увеличить риск возникновения этой формы онкологии.
Эти популярные продукты повышают вероятность развития рака молочной железы

Недавнее исследование французских учёных показало, что употребление углеводов способно повысить вероятность развития рака молочной железы на 20 процентов. Среди продуктов, содержащих углеводы, выделяются хлеб, мука, белый рис, картофель. Также в этот список вошли десерты, выпечка, хлопья.

Эти популярные продукты повышают вероятность развития рака молочной железы

Но это не всё. Эксперты узнали, что риск развития рака может повыситься из-за потребления сладких напитков, фруктовых соков, вредных растительных продуктов.

При этом полностью отказываться от углеводов тоже нельзя. По мнению специалистов, эти вещества нужны организму, так как они обеспечивают его энергией и глюкозой. Вообще важнее всего придерживаться сбалансированного варианта питания и не забывать о регулярных занятиях спортом. Это тоже поможет снизить вероятность появления рака молочной железы как у мужчин, так и у женщин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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