Эти популярные продукты повышают вероятность развития рака молочной железы

Эти популярные продукты повышают вероятность развития рака молочной железыПо возможности избегайте их
Недавнее исследование французских учёных показало, что употребление углеводов способно повысить вероятность развития рака молочной железы на 20 процентов. Среди продуктов, содержащих углеводы, выделяются хлеб, мука, белый рис, картофель. Также в этот список вошли десерты, выпечка, хлопья.
Но это не всё. Эксперты узнали, что риск развития рака может повыситься из-за потребления сладких напитков, фруктовых соков, вредных растительных продуктов.
При этом полностью отказываться от углеводов тоже нельзя. По мнению специалистов, эти вещества нужны организму, так как они обеспечивают его энергией и глюкозой. Вообще важнее всего придерживаться сбалансированного варианта питания и не забывать о регулярных занятиях спортом. Это тоже поможет снизить вероятность появления рака молочной железы как у мужчин, так и у женщин.
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