Эти популярные продукты повышают вероятность развития рака молочной железы

Но это не всё. Эксперты узнали, что риск развития рака может повыситься из-за потребления сладких напитков, фруктовых соков, вредных растительных продуктов.

При этом полностью отказываться от углеводов тоже нельзя. По мнению специалистов, эти вещества нужны организму, так как они обеспечивают его энергией и глюкозой. Вообще важнее всего придерживаться сбалансированного варианта питания и не забывать о регулярных занятиях спортом. Это тоже поможет снизить вероятность появления рака молочной железы как у мужчин, так и у женщин.

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