Эти популярные продукты состарят ваш мозг

К обработанным пищевым продуктам относят хлопья на завтрак, сыр, хлеб, закуски (пироги, рулеты, чипсы, пирожные), мясные продукты (колбаса, ветчина, салями, бекон, паштет), еда для приготовления в микроволновке или готовые блюда, торты и печенье.

Более ранние исследования связывали потребление ультрапереработанных продуктов с раком, болезнями сердца, диабетом 2 типа и другими проблемами со здоровьем.

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