Эти праздничные угощения смертельно опасны для вашей собаки

Изюм . Он может содержаться, например, в пирогах с мясом. Проблема в том, что в больших количествах виноград и изюм способны привести к почечной недостаточности у животных.

Ксилит. Этот подсластитель используют как альтернативу сахару. Найти его можно при этом во многих продуктах. Например, в различных сладостях, арахисовом масле, жвачке. Но даже в небольших количествах это вещество может вызвать у собак гипогликемию, а также проблемы со свёртываемостью крови и печёночную недостаточность. В результате ваш питомец даже может умереть.