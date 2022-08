Эти привычки повышают ваш риск преддиабета

Это ещё не болезнь, но уже близко

Эксперты перечислили для издания Eat this, not that пять факторов, которые могут привести к преддиабету — пограничному состоянию организма, когда он уже не функционирует нормально, но нарушение ещё не достигло стадии болезни.