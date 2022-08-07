Эти привычки повышают ваш риск преддиабета

Сегодня в 20:23
1 мин.
Эти привычки повышают ваш риск преддиабетаЭто ещё не болезнь, но уже близко
Эксперты перечислили для издания Eat this, not that пять факторов, которые могут привести к преддиабету — пограничному состоянию организма, когда он уже не функционирует нормально, но нарушение ещё не достигло стадии болезни.
- Плохой сон.
Врачи предупредили, что недостаток сна тесно связан как с диабетом, так и с преддиабетом. Недосып повышает уровень гормона стресса кортизола и увеличивает выработку глюкозы, что повышает уровень сахара в крови.
- Висцеральный жир.
Исследования показывают, что избыточный жир на животе особенно влияет на риск преддиабета.
- Ожирение.
Даже незначительная потеря веса может помочь снизить риск развития преддиабета.
- Низкая физическая активность.
Регулярные физические упражнения важны.
- Стресс.
Как уже упоминалось, есть доказательства того, что стресс может влиять на уровень сахара в крови, повышая риск преддиабета.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.