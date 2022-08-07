Фитнес и здоровье
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Эти привычки повышают ваш риск преддиабета

Это ещё не болезнь, но уже близко
Эксперты перечислили для издания Eat this, not that пять факторов, которые могут привести к преддиабету — пограничному состоянию организма, когда он уже не функционирует нормально, но нарушение ещё не достигло стадии болезни.
Эти привычки повышают ваш риск преддиабета
  1. Плохой сон.

Врачи предупредили, что недостаток сна тесно связан как с диабетом, так и с преддиабетом. Недосып повышает уровень гормона стресса кортизола и увеличивает выработку глюкозы, что повышает уровень сахара в крови.

  1. Висцеральный жир.

Исследования показывают, что избыточный жир на животе особенно влияет на риск преддиабета.

  1. Ожирение.

Даже незначительная потеря веса может помочь снизить риск развития преддиабета.

  1. Низкая физическая активность.

Регулярные физические упражнения важны.

  1. Стресс.

Как уже упоминалось, есть доказательства того, что стресс может влиять на уровень сахара в крови, повышая риск преддиабета.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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