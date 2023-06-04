Эти продукты избавят вас от отёков

Большое значение при профилактике отёков имеет еда. Некоторые продукты помогут вам избавиться от лишней жидкости в организме.

Например, это арбуз. Благодаря ему вы с лёгкостью избавитесь от излишков жидкости и предотвратите отёки. Также в арбузе много калия, который защитит вас от задержки жидкости в организме.

Много воды содержат и огурцы. Поэтому они тоже отлично подходят для профилактики отёков.