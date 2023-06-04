Эти продукты избавят вас от отёков

Эти продукты избавят вас от отёковЗадержка жидкости в организме может происходить по разным причинам
Эксперт по питанию Ана Тодорович посоветовала пересмотреть рацион, если вы страдаете от отёков. Возможно, имеет смысл добавить в свою диету определённые продукты.
Большое значение при профилактике отёков имеет еда. Некоторые продукты помогут вам избавиться от лишней жидкости в организме.
Например, это арбуз. Благодаря ему вы с лёгкостью избавитесь от излишков жидкости и предотвратите отёки. Также в арбузе много калия, который защитит вас от задержки жидкости в организме.
Много воды содержат и огурцы. Поэтому они тоже отлично подходят для профилактики отёков.
Среди других продуктов, помогающих при отёках, можно выделить имбирь, ананас, зелёные листовые овощи (шпинат, мангольд, капуста кель). Всё это - хорошие природные мочегонные средства.
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