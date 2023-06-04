Фитнес и здоровье
14:49, 04 июня 2023
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Эти продукты избавят вас от отёков

Задержка жидкости в организме может происходить по разным причинам

Эксперт по питанию Ана Тодорович посоветовала пересмотреть рацион, если вы страдаете от отёков. Возможно, имеет смысл добавить в свою диету определённые продукты.

Большое значение при профилактике отёков имеет еда. Некоторые продукты помогут вам избавиться от лишней жидкости в организме.

Например, это арбуз. Благодаря ему вы с лёгкостью избавитесь от излишков жидкости и предотвратите отёки. Также в арбузе много калия, который защитит вас от задержки жидкости в организме.

Много воды содержат и огурцы. Поэтому они тоже отлично подходят для профилактики отёков.

Эти продукты избавят вас от отёков
Krzysztof Jaracz

Среди других продуктов, помогающих при отёках, можно выделить имбирь, ананас, зелёные листовые овощи (шпинат, мангольд, капуста кель). Всё это - хорошие природные мочегонные средства.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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