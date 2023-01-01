Фитнес и здоровье
15:57, 01 января 2023
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Эти продукты избавят вас от похмелья

На случай, если вы столкнулись с этим неприятным состоянием

После встреч с семьёй, друзьями, вечеринок у вас может заболеть на утро голова. Избавиться от этого и других неприятных симптомов похмелья помогут определённые продукты.

Эти продукты избавят вас от похмелья

Фото: Family Health Diary

Алкогольные напитки оказывают значительное влияние на многие органы нашего тела. Это печень, почки, мозг, желудок.

А устранять симптомы похмелья на утро нужно в зависимости от того, как оно у вас проявляется. Ведь организм каждого - индивидуален.

Если у вас болит голова, то есть несколько способов избавиться от этого. Первый - пить больше жидкости, которую можно получить из воды, минералки, фруктовых соков, молочных коктейлей. Второй способ - есть клубнику, бананы, чернику, третий - пить кокосовое молоко.

Эти продукты избавят вас от похмелья

Если вы ощущаете тошноту и дискомфорт в желудке, вам поможет имбирь, хлеб, хлебцы или сухие крекеры.

При усталости и головокружении может помочь пампушка, каша или хлеб. Кроме того, не забывайте о питательном завтраке, содержащем много углеводов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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