Эти продукты избавят вас от похмелья

Алкогольные напитки оказывают значительное влияние на многие органы нашего тела. Это печень, почки, мозг, желудок.

А устранять симптомы похмелья на утро нужно в зависимости от того, как оно у вас проявляется. Ведь организм каждого - индивидуален.

Если у вас болит голова, то есть несколько способов избавиться от этого. Первый - пить больше жидкости, которую можно получить из воды, минералки, фруктовых соков, молочных коктейлей. Второй способ - есть клубнику, бананы, чернику, третий - пить кокосовое молоко.