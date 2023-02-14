Эти продукты могут спровоцировать приступ мигрени

«Например, это могут быть продукты питания: шоколад, орехи, йогурты и выдержанные сыры, а также алкоголь (игристые вина, красное вино, пиво), избыточный приём кофе и кофеинсодержащих напитков. Часто головная боль может быть у голодных людей, тех, кто пьёт мало жидкости в течение дня или мало двигается. Провокатором может выступить и нарушение режима питания: пропуск приёма пищи, низкокалорийные диеты», — рассказала специалист.

Помимо этого, мигрень могут спровоцировать яркий свет, «душные» ароматы, стресс, длительные статические нагрузки, например, сидение за компьютером, менструация. Некоторые люди сообщают и о реакции на погоду.