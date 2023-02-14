Эти продукты могут спровоцировать приступ мигрени

Эти продукты могут спровоцировать приступ мигрениИ не только продукты
Кандидат медицинских наук, член международного общества головной боли, член Российского межрегионального общества по изучению боли, невролог Таисия Баскова рассказала, какие существуют триггеры для мигрени.
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«Например, это могут быть продукты питания: шоколад, орехи, йогурты и выдержанные сыры, а также алкоголь (игристые вина, красное вино, пиво), избыточный приём кофе и кофеинсодержащих напитков. Часто головная боль может быть у голодных людей, тех, кто пьёт мало жидкости в течение дня или мало двигается. Провокатором может выступить и нарушение режима питания: пропуск приёма пищи, низкокалорийные диеты», — рассказала специалист.
Помимо этого, мигрень могут спровоцировать яркий свет, «душные» ароматы, стресс, длительные статические нагрузки, например, сидение за компьютером, менструация. Некоторые люди сообщают и о реакции на погоду.