Эти продукты могут ухудшить проблемы с кишечником

Учёные проанализировали результаты биопсии толстой кишки, взятой у участников с ВЗК. Их цель состояла в том, чтобы определить, как различные виды клетчатки могут повлиять на организм пациента.

Оказалось, что участники с ВЗК не могли правильно переваривать пищевые β-фруктановые волокна. Они вызывали у пациентов воспаление. Этот тип волокон содержится, например, в грейпфрутах, бананах, финиках, черносливе, луке, артишоках, брюссельской капусте, спарже и некоторых злаках, бобах и орехах. Если вы здоровы, то нужды избегать эти продукты нет.

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