Эти продукты навредят вашему желудку и кишечнику

Павличенко предупреждает, что употребление таких продуктов может привести к приступу гастрита или язвы, а также к дискомфорту, вздутию живота и даже к серьезным проблемам со здоровьем, таким как ожирение, отложение жира в печени и диабет.

В интервью "Газете.Ru" Павличенко рекомендовала полностью исключить эти продукты из своего рациона. Вместо этого она предлагает включить в рацион более здоровые варианты, такие как фрукты и овощи, нежирные белки и цельное зерно.

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