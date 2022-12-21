Эти продукты облегчат боль в суставах при артрите

Эти продукты облегчат боль в суставах при артритеДобавьте их в свой рацион
Шпинат и черника облегчили боль в суставах при артрите . Из-за артрита могут возникать сильные боли. С подобными проблемами с суставами сталкиваются примерно 10 миллионов жителей Великобритании. Лекарства от этой болезни нет, однако есть способы уменьшить проявление её симптомов. Например, употребление определённых продуктов.
Фото: BBC Good Food
В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в Arthritis Care and Research journal, выяснилось, что помочь при ревматоидном артрите могут два продукта. Участвовали в этом исследовании 217 человек, у которых ревматоидный артрит был уже в течение 17 лет в среднем.
24 % участников отметили, что еда действительно оказывает влияние на их артрит. 15 % отметили, что это влияние было положительным, 19 % - что отрицательным (симптомы только усилились).
Чаще всего люди говорили, что облегчают их симптомы два конкретных продукта питания. Среди них - шпинат и черника. Черника помогла 11 % участников.
Усиливают же проявление артрита зачастую десерты и сладкие газированные напитки. На газировку жаловались 12,7 % всех участников, на десерты - 12,4 %.
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