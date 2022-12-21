Эти продукты облегчат боль в суставах при артрите

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в Arthritis Care and Research journal, выяснилось, что помочь при ревматоидном артрите могут два продукта. Участвовали в этом исследовании 217 человек, у которых ревматоидный артрит был уже в течение 17 лет в среднем.

24 % участников отметили, что еда действительно оказывает влияние на их артрит. 15 % отметили, что это влияние было положительным, 19 % - что отрицательным (симптомы только усилились).