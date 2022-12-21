Фитнес и здоровье
16:49, 21 декабря 2022
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Эти продукты облегчат боль в суставах при артрите

Добавьте их в свой рацион

Шпинат и черника облегчили боль в суставах при артрите . Из-за артрита могут возникать сильные боли. С подобными проблемами с суставами сталкиваются примерно 10 миллионов жителей Великобритании. Лекарства от этой болезни нет, однако есть способы уменьшить проявление её симптомов. Например, употребление определённых продуктов.

Эти продукты облегчат боль в суставах при артрите

Фото: BBC Good Food

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в Arthritis Care and Research journal, выяснилось, что помочь при ревматоидном артрите могут два продукта. Участвовали в этом исследовании 217 человек, у которых ревматоидный артрит был уже в течение 17 лет в среднем.

24 % участников отметили, что еда действительно оказывает влияние на их артрит. 15 % отметили, что это влияние было положительным, 19 % - что отрицательным (симптомы только усилились).

Эти продукты облегчат боль в суставах при артрите

Чаще всего люди говорили, что облегчают их симптомы два конкретных продукта питания. Среди них - шпинат и черника. Черника помогла 11 % участников.

Усиливают же проявление артрита зачастую десерты и сладкие газированные напитки. На газировку жаловались 12,7 % всех участников, на десерты - 12,4 %.

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