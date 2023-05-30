Эти продукты помогут избежать теплового истощения организма

Постарайтесь в жару употреблять эти продукты, чтобы защитить себя от теплового истощения.

Кокос. В кокосовой воде содержатся электролиты, которые поддерживают баланс жидкости в организме и отвечают за доставку воды туда, где она больше всего нужна. При занятиях спортом в жару или просто при долгом нахождении на жаре первым делом выпейте кокосовую воду.

Замороженные протеиновые закуски. Например, вы можете заморозить протеиновые батончики, чтобы позже охладиться. Среди других хороших идей можно назвать добавление во фруктовые коктейли протеинового порошка.

Арбуз. Он на 92% состоит из воды, поэтому отлично защищает от обезвоживания и теплового истощения. Охладите арбуз перед употреблением в холодильнике.

Огурец. Воды в нём содержится 95%. Поэтому он способен отлично вас охладить и увлажнить в жаркую погоду.

Мята. Ментол, которые содержится в мяте, действует таким образом, что даёт телу ощущение холода. Помимо этого, известно, что мята - отличное противовоспалительное средство и может уменьшить вздутие живота.

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