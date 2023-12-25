Эти продукты помогут вам запомнить тонну информации

Вместо фастфуда ешьте свежие овощи и фрукты, орехи, авокадо, жирную рыбу. Так вы получите заряд антиоксидантов, жирных кислот омега-3.

Начинать день также лучше со сбалансированного завтрака. В нём должны быть молоко, неароматизированный йогурт или натуральный необработанный сыр, яйца, хлеб из цельнозерновой муки.

Известно, что улучшают память и концентрацию ещё такие продукты, как грецкие орехи, миндаль, тыквенные семена, соки (смесь зелёных листовых овощей со свежими фруктами).

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