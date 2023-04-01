Эти продукты повышают риск диабета

Она пояснила, что соусы, майонез, кетчуп, хлеб, колбасы, сосиски, фастфуд, консервы, маринованные овощи, суши и роллы - все эти продукты представляют риск развития диабета.

Кроме того, такие фрукты, как виноград, яблоки, персики и сухофрукты, имеют высокое содержание сахара и также могут способствовать развитию заболевания.

Врач призвал людей читать содержимое продуктов, которые они покупают, и обращать внимание на заболевания, которыми вы страдаете, для безопасности своего здоровья.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожидается, что к 2040 году число больных сахарным диабетом возрастет до 642 миллионов. Поэтому будьте осторожнее, чтобы не попасть в их число.

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