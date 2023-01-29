Эти продукты с высоким содержанием углеводов не заставят вас располнеть

Эти продукты с высоким содержанием углеводов не заставят вас располнетьИ вообще бояться углеводов не надо
Многие «эксперты» советуют перейти на низкоуглеводную диету ради похудения. Однако углеводы не стоит демонизировать – они тоже нужны организму. Издание Eat this, not that! перечислило продукты, в которых содержание углеводов высоки, но они очень полезны для здоровья.
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1. Хлеб и макароны.
Не забудьте выбрать хлеб и макароны, приготовленные из цельного зерна.
2. Яблоки и груши.
Фрукты богаты клетчаткой, водой и питательными веществами. Они даже помогают уменьшить нашу тягу к сладкому.
3. Овсяная каша.
Метаанализ исследований показал, что у диабетиков 2 типа снижается уровень глюкозы в крови натощак после употребления овсянки.
4. Свёкла.
Свёкла содержит множество питательных микроэлементов, обеспечивает 20% ежедневных потребностей в фолиевой кислоте.
5. Картофель.
Его следует охладить перед едой, чтобы крахмал стал перевариваться кишечными бактериями.
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6. Батат.
Сладкий картофель полон бета-каротина , который в нашем организме превращается в витамин А.
7. Нут и чечевица.
Бобовые в целом хороший источник питательных веществ.
8. Бананы.
Они богаты калием, снижающим артериальное давление.
9. Киноа.
Эта крупа очень богата клетчаткой.
10. Черника и малина.
Из ягод можно получить много витаминов.