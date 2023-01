Эти продукты с высоким содержанием углеводов не заставят вас располнеть

И вообще бояться углеводов не надо

Многие «эксперты» советуют перейти на низкоуглеводную диету ради похудения. Однако углеводы не стоит демонизировать – они тоже нужны организму. Издание Eat this, not that! перечислило продукты, в которых содержание углеводов высоки, но они очень полезны для здоровья.