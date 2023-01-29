Фитнес и здоровье
18:38, 29 января 2023
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Эти продукты с высоким содержанием углеводов не заставят вас располнеть

И вообще бояться углеводов не надо

Многие «эксперты» советуют перейти на низкоуглеводную диету ради похудения. Однако углеводы не стоит демонизировать – они тоже нужны организму. Издание Eat this, not that! перечислило продукты, в которых содержание углеводов высоки, но они очень полезны для здоровья.

Эти продукты с высоким содержанием углеводов не заставят вас располнеть

Фото: Unsplash

1. Хлеб и макароны.

Не забудьте выбрать хлеб и макароны, приготовленные из цельного зерна.

2. Яблоки и груши.

Фрукты богаты клетчаткой, водой и питательными веществами. Они даже помогают уменьшить нашу тягу к сладкому.

3. Овсяная каша.

Метаанализ исследований показал, что у диабетиков 2 типа снижается уровень глюкозы в крови натощак после употребления овсянки.

4. Свёкла.

Свёкла содержит множество питательных микроэлементов, обеспечивает 20% ежедневных потребностей в фолиевой кислоте.

5. Картофель.

Его следует охладить перед едой, чтобы крахмал стал перевариваться кишечными бактериями.

Эти продукты с высоким содержанием углеводов не заставят вас располнеть

Unsplash

6. Батат.

Сладкий картофель полон бета-каротина , который в нашем организме превращается в витамин А.

7. Нут и чечевица.

Бобовые в целом хороший источник питательных веществ.

8. Бананы.

Они богаты калием, снижающим артериальное давление.

9. Киноа.

Эта крупа очень богата клетчаткой.

10. Черника и малина.

Из ягод можно получить много витаминов.

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