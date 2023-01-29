Эти продукты с высоким содержанием углеводов не заставят вас располнеть

1. Хлеб и макароны.

Не забудьте выбрать хлеб и макароны, приготовленные из цельного зерна.

2. Яблоки и груши.

Фрукты богаты клетчаткой, водой и питательными веществами. Они даже помогают уменьшить нашу тягу к сладкому.

3. Овсяная каша.

Метаанализ исследований показал, что у диабетиков 2 типа снижается уровень глюкозы в крови натощак после употребления овсянки.

4. Свёкла.

Свёкла содержит множество питательных микроэлементов, обеспечивает 20% ежедневных потребностей в фолиевой кислоте.

5. Картофель.

Его следует охладить перед едой, чтобы крахмал стал перевариваться кишечными бактериями.