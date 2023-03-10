Эти продукты снижают риск рака простаты

Учёные сравнивали концентрацию микронутриентов в плазме больных раком простаты и здоровых людей. Выяснилось, что у первых чаще были низкие уровни лютеина, ликопина, альфа-каротина и селена, а также высокими уровнями железа, серы и кальция. При лучевой терапии случалось больше повреждений в ДНК, если у пациентов было мало ликопина и селена в плазме крови.

Так, к продуктам, богатым ликопином, относятся помидоры, дыни, папайя, виноград, персики, арбузы и клюква. К продуктам, богатым селеном, — белое мясо, рыба, моллюски, яйца и орехи.