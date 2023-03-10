Фитнес и здоровье
13:36, 10 марта 2023
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Эти продукты снижают риск рака простаты

Фрукты, овощи, орехи и рыба

Авторы нового исследования выяснили, что регулярное употребление в пищу разноцветных фруктов и овощей снижает риск рака предстательной железы.

Эти продукты снижают риск рака простаты

Фото: Unsplash

Учёные сравнивали концентрацию микронутриентов в плазме больных раком простаты и здоровых людей. Выяснилось, что у первых чаще были низкие уровни лютеина, ликопина, альфа-каротина и селена, а также высокими уровнями железа, серы и кальция. При лучевой терапии случалось больше повреждений в ДНК, если у пациентов было мало ликопина и селена в плазме крови.

Так, к продуктам, богатым ликопином, относятся помидоры, дыни, папайя, виноград, персики, арбузы и клюква. К продуктам, богатым селеном, — белое мясо, рыба, моллюски, яйца и орехи.

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