Эти продукты снизят риск инсульта на 59%

Доктор Ширин Кассам, основатель Plant-Based Health Professionals UK, объяснила, что 90% инсультов возникают из-за атеросклероза. Это такое состояние, при котором в артериях накапливаются жировые бляшки. Они в результате могут вызвать закупорку артерий и лишить мозг кровоснабжения.

Благодаря диете можно снизить влияние и других факторов возникновения инсульта. Это повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет 2 типа, лишний вес, ожирение.