Эти продукты снизят риск инсульта на 59%Добавьте их в свой ежедневный рацион
Инсульт - это серьёзное и опасное для жизни заболевание. Снизить риск его возникновения может помочь определённая диета.
Доктор Ширин Кассам, основатель Plant-Based Health Professionals UK, объяснила, что 90% инсультов возникают из-за атеросклероза. Это такое состояние, при котором в артериях накапливаются жировые бляшки. Они в результате могут вызвать закупорку артерий и лишить мозг кровоснабжения.
Благодаря диете можно снизить влияние и других факторов возникновения инсульта. Это повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет 2 типа, лишний вес, ожирение.
Эксперт посоветовал включить в ежедневный рацион самые разные продукты растительного происхождения. Например, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, семена и орехи, бобы. В подобной диете мало насыщенных жиров, а также много витаминов, минералов, клетчатки, противовоспалительных соединений. Все они помогают поддерживать в норме уровень холестерина, кровяное давление, уровень сахара в крови. А ещё в таком рационе мало обработанных пищевых продуктов, которые связывают с сердечными проблемами.
Примерами диет, содержащих много растительных продуктов, являются средиземноморская диета и диета DASH.
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