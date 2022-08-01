Эти продукты укрепят ваше сердце

Рыбий жир и жирная рыба. Скумбрия, лосось, тунец, сардина содержат омега-3. Эти жирные кислоты способствуют профилактике аритмии и болезней сердца. Помимо этого, учёные говорят о том, что при длительном потреблении рыбы у человека снижаются показатели триглицеридов, общего холестерина, сахара в крови натощак, систолического давления. Получить омега-3 можно и при помощи приёма рыбьего жира.

Грецкие орехи. В них содержится много различных микроэлементов (в том числе медь, магний, марганец) и клетчатки. По этой причине грецкие орехи защищают организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний, снижают значения общего и «плохого» холестерина.

Тёмный шоколад. В нём можно найти флавоноиды, которые считаются полезными для сердца. Также научные исследования показывают, что если вы будете есть меньше шести порций в неделю шоколада с 70-процентным содержанием какао, то снизите риск возникновения инсульта, диабета, ишемической болезни сердца.

Чеснок. В чесноке есть аллицин, который снижает холестерин, давление и препятствует образованию тромбов.