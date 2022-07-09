Фитнес и здоровье
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Эти продукты ускорят ваше старение

И пару советов для сохранения молодости
Всем хочется сохранить свою молодость как можно дольше. К счастью, врач-терапевт, диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова назвала определенные продукты, которые способствуют ускоренному старению организма.
Эти продукты ускорят ваше старение

По словам Тихомировой, для сохранения молодости стоит избегать сладостей и других быстрых углеводов. Она объясняет это тем, что они быстро поступают в кровь, что приводит к скачкам уровня инсулина. И вследствии этого ваш организм испытывает определенный стресс, который и может привести к ускоренному старению.

Помимо этого быстрому старению способствуют алкоголь и соленые продукты. Здесь же все дело в отечности, которую и вызывают эти продукты. Тихомирова также дала несколько советов по сохранению молодости. Так, по ее словам, стоит соблюдать правильное питание, пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и полноценно спать.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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