Эти продукты ускорят ваше старение

По словам Тихомировой, для сохранения молодости стоит избегать сладостей и других быстрых углеводов. Она объясняет это тем, что они быстро поступают в кровь, что приводит к скачкам уровня инсулина. И вследствии этого ваш организм испытывает определенный стресс, который и может привести к ускоренному старению.

Помимо этого быстрому старению способствуют алкоголь и соленые продукты. Здесь же все дело в отечности, которую и вызывают эти продукты. Тихомирова также дала несколько советов по сохранению молодости. Так, по ее словам, стоит соблюдать правильное питание, пить много воды, регулярно заниматься физической нагрузкой и полноценно спать.

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