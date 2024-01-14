Эти простые ежедневные привычки помогут вам избавиться от лишних килограммов

Ешьте полезный завтрак. Благодаря белку, цельнозерновым продуктам и фруктам с утра вы запускаете метаболизм и обеспечиваете устойчивый уровень энергии в течение дня.

Пейте достаточное количество воды. Исследования показывают, что употребление питьевой воды перед едой помогает повысить чувство сытости и снизить потребление калорий. А если вы будете пить много воды в течение дня, то улучшите пищеварение.

Отдавайте предпочтение белку. Согласно результатам научных исследований, богатые белком продукты ускоряют обмен веществ, уменьшают чувство голода и помогают сохранить мышечную массу при похудении.

Ешьте больше клетчатки. Обзор 2022 года показал, что это питательное вещество способствует насыщению, улучшает пищеварение и стабилизирует уровень сахара в крови.

Контролируйте свой NEAT. NEAT — это калории, которые вы сжигаете при «спонтанной» физической активности помимо регулярных тренировок. Самый простой способ их отслеживать — пользоваться шагомером.