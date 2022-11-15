Эти простые ежедневные привычки помогут вам похудеть

Препятствия на пути к похудению можно встретить практически везде. Это, например, отсутствие доступа к здоровой пище, недостаток времени, неправильное питание, малоподвижный образ жизни. И это не учитывая работы, семьи, социальной жизни.

Вместо того, чтобы подсчитывать калории или тренироваться в зале, можно сформировать у себя ряд привычек. Они позволят вам сделать процесс похудения стабильным и сохранить результат на долгое время.