Эти пять ежедневных привычек разрушат ваши колени

Гиперэкстензия. Другими словами, это переразгибание (слишком сильное разгибание) колена. Чтобы этого избежать, каждый раз, когда вы встаёте или делаете упражнения, которые требуют выпрямления ног, обязательно задействуйте нижние квадрицепсы, которые находятся прямо над коленными чашечками. Подумайте о том, чтобы немного приподнять коленные чашечки к бёдрам.

Не задействовать ягодичные мышцы. Когда вы из положении сидя встаёте, то вряд ли задумываетесь о том, что вы делаете. Но если при вставании не использовать мышцы ягодиц, это может привести к чрезмерной нагрузке на коленные суставы. Постарайтесь во время того, как встаёте, «нажать» на пятки, чтобы активировать ягодичные мышцы и снять нагрузку с колен.