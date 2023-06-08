Эти пять пищевых привычек разрушат ваше тело после 30 лет

Существует несколько пищевых привычек, которые могут разрушить ваше тело после 30 лет.

Не получать достаточно кальция или витамина D. Поскольку после 30 лет кости начинают терять плотность, нужно уметь контролировать этот процесс. Сделать это можно, убедившись, что вы вместе с пищей получаете достаточное количество кальция и витамина D. Иначе у вас повысится риск возникновения переломов и остеопороза.

Отказ от полезных для сердца и кишечника продуктов. Это цельнозерновые продукты, полезные жиры, фрукты, овощи, жирная холодноводная рыба. Все они помогают поддержать здоровье сердца. Также для сердца и кишечника полезной будет клетчатка.