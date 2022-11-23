Эти пять привычек в еде избавят вас от сезонной депрессии

Ограничьте потребление продуктов с добавленным сахаром и обработанных пищевых продуктов. Хотя сахар быстро улучшит самочувствие, он также позже вызывает упадок сил. А это может усилить симптомы депрессии. Научные исследования тоже подтверждают, что добавленный сахар и обработанные пищевые продукты негативно влияют на психическое здоровье в целом.

Употребляйте как минимум две порции листовых зелёных овощей в день. Такие овощи считаются хорошим источником фолиевой кислоты. А низкий уровень этого элемента связан с депрессией.