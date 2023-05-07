Эти пять продуктов избавят от запаха пота

Чтобы не переживать по поводу запаха пота, можно просто есть определённые продукты. Благодаря им ваше тело будет благоухать.

Зелёный чай. Он отличается антиоксидантным эффектом. Это поможет предотвратить возникновение неприятного запаха от тела, ног, изо рта.

Цитрусовые. В частности, лимон и апельсин. Они сокращают количество токсинов в организме, а это способствует уменьшению роста бактерий, которые вызывают неприятный запах.