Эти пять продуктов облегчат симптомы весенней аллергии

Сара Хастингс, эксперт по бренду витаминов и добавок Chewwies, назвала пять лучших продуктов, которые вы можете съесть, чтобы облегчить аллергию в весеннее время.

Корнеплоды. В них много витаминов и минералов, которые уменьшают воспаление. Особенно богаты антиоксидантами морковь, свёкла, сладкий картофель. А ещё в них содержится большое количество клетчатки, что полезно для кишечника.

Цитрусовые. Это лимоны, апельсины, грейпфруты. Благодаря витамину С они укрепляют иммунитет. Попробуйте перекусывать такими фруктами в течение дня.