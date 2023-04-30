Эти пять продуктов облегчат симптомы весенней аллергии

Эти пять продуктов облегчат симптомы весенней аллергииИли, по-другому, сенной лихорадки
Известно, что весной аллергией на цветение страдает каждый пятый человек. Есть специальные салфетки и лекарства, которые облегчают симптомы аллергии, но из-за них могут возникнуть неприятные побочные эффекты. Поэтому некоторым лучше вместо них попробовать употреблять определённые продукты.
Сара Хастингс, эксперт по бренду витаминов и добавок Chewwies, назвала пять лучших продуктов, которые вы можете съесть, чтобы облегчить аллергию в весеннее время.
Корнеплоды. В них много витаминов и минералов, которые уменьшают воспаление. Особенно богаты антиоксидантами морковь, свёкла, сладкий картофель. А ещё в них содержится большое количество клетчатки, что полезно для кишечника.
Цитрусовые. Это лимоны, апельсины, грейпфруты. Благодаря витамину С они укрепляют иммунитет. Попробуйте перекусывать такими фруктами в течение дня.
Имбирь. Это противовоспалительное средство веками использовали для лечения различных болезней, в том числе аллергии. Вы можете пить имбирный чай или добавить имбирь в блюда как приправу.
Кале. В состав этого листового овоща входят каротиноиды, которые борются с воспалением и препятствуют высвобождению гистамина в организме. Гистамин - это вещество, которое в том числе связано с симптомами весенней аллергии.
Лосось. В этой рыбе много омега-3, которые оказывают противовоспалительное действие.
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