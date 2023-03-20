Эти пять продуктов позволят вам долгие годы выглядеть молодо

Вам необходимо запастись и орехами, чтобы продлить молодость. Они могут снизить риск развития диабета и в целом укрепить здоровье. Кроме того, они содержат много белка, клетчатки, витаминов, минералов.

Эксперт посоветовал также есть чернику. В её состав входит множество фитохимических веществ и антиоксидантов, которые способствуют долголетию.

Наконец, для поддержания молодости нужно пить зелёный чай. В нём много катехинов, позволяющих прожить дольше и выглядеть при этом молодо.

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