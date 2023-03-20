Эти пять продуктов позволят вам долгие годы выглядеть молодо

Эти пять продуктов позволят вам долгие годы выглядеть молодоЕшьте их почаще
Сохранить молодость помогают как косметические процедуры, так и определённые продукты. Пять таких продуктов назвал доктор Марк Хайман, специалист в области функциональной медицины.
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Доктор Марк Хайман употребляет ежедневно пять различных продуктов для поддержания молодости.
Прежде всего, это крестоцветные овощи. Это в том числе листовая капуста, брюссельская капуста, брокколи, белокочанная капуста. В этих продуктах есть вещества, которые способствуют детоксикации клеток. Важно в день есть как минимум одну-две чашки таких овощей.
Далее - нужно регулярно употреблять оливковое масло холодного отжима. В нём много противовоспалительных веществ, которые действуют так же хорошо, как аспирин.
Вам необходимо запастись и орехами, чтобы продлить молодость. Они могут снизить риск развития диабета и в целом укрепить здоровье. Кроме того, они содержат много белка, клетчатки, витаминов, минералов.
Эксперт посоветовал также есть чернику. В её состав входит множество фитохимических веществ и антиоксидантов, которые способствуют долголетию.
Наконец, для поддержания молодости нужно пить зелёный чай. В нём много катехинов, позволяющих прожить дольше и выглядеть при этом молодо.
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