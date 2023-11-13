Эти пять согревающих продуктов снизят уровень холестерина в крови

Эти пять согревающих продуктов снизят уровень холестерина в кровиДобавьте их в свой рацион
Зачастую высокий уровень холестерина в крови связан с неправильным питанием. Доктор Сунни Патель из Dish Dash Deets поделилась с изданием Express.co.uk списком продуктов, которые можно добавить в своё меню зимой для снижения холестерина.
Овсяная каша. Уровень «плохого» холестерина эта каша снижает за счёт содержащейся в ней растворимой клетчатки. Старайтесь в день потреблять хотя бы 5-10 г такой клетчатки. Кроме того, вы можете добавить в кашу орехи, которые богаты растительными стеролами, помогающими тоже снизить холестерин.
Жирная рыба. Лосось, скумбрия и другая подобная рыба содержит много омега-3. Эти жирные кислоты снижают уровень триглицеридов и вероятность развития болезней сердца. Национальная служба здравоохранения советует в неделю есть хотя бы две порции рыбы, в том числе одну порцию жирной рыбы.
Специи. Врач посоветовала есть чеснок, корицу, куркуму. Они полезны для сердца и помогают снизить уровень холестерина в крови.
Зелёный чай. Согласно результатам некоторых исследований, антиоксиданты в зелёным чае снижают уровень «плохого» холестерина.
Карри. Готовьте это блюдо на растительной основе и со специями. Это позволит вам добавить в свой рацион больше чечевицы и бобовых, содержащих много клетчатки.
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