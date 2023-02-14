Эти пять утренних привычек поддержат здоровье кишечника

Начните свой день с них

Благодаря здоровому микробиому можно контролировать общее состояние кишечника. Кишечный микробиом человека состоит из множества микроорганизмов, причём некоторые из них - полезные, а некоторые - наоборот, только вредят. Важно, чтобы полезных бактерий было в организме больше, чем "плохих". И вот что в этом поможет.