Эти пять утренних привычек поддержат здоровье кишечника

Эти пять утренних привычек поддержат здоровье кишечникаНачните свой день с них
Благодаря здоровому микробиому можно контролировать общее состояние кишечника. Кишечный микробиом человека состоит из множества микроорганизмов, причём некоторые из них - полезные, а некоторые - наоборот, только вредят. Важно, чтобы полезных бактерий было в организме больше, чем "плохих". И вот что в этом поможет.
Фото: Forbes
Представитель Академии питания и диетологии Джен Брунинг рассказала о некоторых питьевых привычках, которые уже с утра поддержат здоровье вашего кишечника.
Пить немного кефира утром. В его состав входят пробиотики, которые благотворно влияют на работу кишечника. Обзор исследований в области питания также показал, что кефир может улучшить пищеварение и общее состояние желудочно-кишечного тракта.
Употреблять много воды. Когда мы просыпаемся утром, наш организм обезвожен. Поэтому выпить стакан воды с утра - хорошая идея. В исследовании, опубликованном в Journal of Nutrition, говорится, что у людей, которые пьют больше воды, микробиом кишечника отличается большим разнообразием.
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Наслаждаться по утрам чашкой кофе. Причём стимулировать работу кишечника может даже кофе без кофеина. Но не пейте кофе слишком много.
Употреблять напитки, содержащие клетчатку. Например, это сок из чернослива, некоторые томатные соки. Растворимая клетчатка улучшает пищеварение, а нерастворимая смягчает стул.
Пить смузи. Возьмите богатые клетчаткой фрукты (ягодные смеси) и добавьте к ним семена льна или чиа. Согласно результатам исследования, опубликованного в Microbial Ecology, при увеличении потребления клетчатки микробиом кишечника становится более разнообразным и улучшается состояние кишечника.
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