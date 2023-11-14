Эти ранние симптомы диабета часто остаются незамеченными

Эти ранние симптомы диабета часто остаются незамеченнымиИх перечислил врач
Повышенный уровень сахара в крови может быть опасен для здоровье. Если это состояние не лечить, то человек может потерять зрение или столкнуться с сердечным приступом.
Доктор Нил Патель, врач общей практики LloydsPharmacy Online, назвал самые ранние симптомы сахарного диабета. Часто на эти признаки люди не обращают внимания.
Среди таких признаков - более частое мочеиспускание (особенно по ночам), необычное чувство жажды, усталость, непреднамеренное снижение веса, молочница либо зуд половых органов, долгое заживление порезов.
Больше подвержены развитию диабета 2 типа люди с ожирением и избыточным весом. Также более высокий риск столкнуться с этой болезнью у людей из южноазиатских, африканско-карибских семей, у темнокожих африканцев.
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