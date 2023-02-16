Эти распространенные во рту бактерии приводят к болезням сердца

Эти распространенные во рту бактерии приводят к болезням сердцаСледите за здоровьем полости рта
Ученые изучили связь между часто встречающейся бактерией полости рта и ишемической болезнью сердца (ИБС). Это помогло им лучше понять, как эти бактерии влияют на развитие сердечных заболеваний.
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Основными факторами риска ИБС являются курение, диабет, высокое содержание жиров в крови, высокое кровяное давление, а также возраст, причем мужчины более склонны к развитию ИБС, чем женщины.
Ранние исследования привели к возобновлению интереса к роли бактерий, вирусов и других микроорганизмов в развитии сердечных заболеваний.
Так, в новом исследовании приняли участие 3 459 человек, которые наблюдали за состоянием своего сердца в течение 12 лет. Были собраны данные об уровне С-реактивного белка в крови участников, являющемся показателем воспаления. Участников также проверили на 22 человеческих патогена, включая 15 вирусов, шесть бактерий и одного паразита.
Одной из бактерий, на которую проводился анализ, была Fusobacterium nucleatum. Это очень распространенная бактерия полости рта, которая может привести к воспалению десен и инфекции десен. На основании собранных данных исследование показало связь между текущим (либо прошедшим) инфицированием F. nucleatum и незначительным повышением риска ИБС.
Исследователи предполагают, что бактерия наносит вред двумя способами:
Во-первых, в случае оральной инфекции она вызывает общую воспалительную реакцию в организме.
Во-вторых, она мигрирует из полости рта и прикрепляется непосредственно к стенкам коронарных артерий, способствуя росту бляшек.
Стоит отметить, что для подтверждения этой связи необходимы дальнейшие исследования.
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