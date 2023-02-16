Эти распространенные во рту бактерии приводят к болезням сердца

Основными факторами риска ИБС являются курение, диабет, высокое содержание жиров в крови, высокое кровяное давление, а также возраст, причем мужчины более склонны к развитию ИБС, чем женщины.

Ранние исследования привели к возобновлению интереса к роли бактерий, вирусов и других микроорганизмов в развитии сердечных заболеваний.

Так, в новом исследовании приняли участие 3 459 человек, которые наблюдали за состоянием своего сердца в течение 12 лет. Были собраны данные об уровне С-реактивного белка в крови участников, являющемся показателем воспаления. Участников также проверили на 22 человеческих патогена, включая 15 вирусов, шесть бактерий и одного паразита.

Одной из бактерий, на которую проводился анализ, была Fusobacterium nucleatum. Это очень распространенная бактерия полости рта, которая может привести к воспалению десен и инфекции десен. На основании собранных данных исследование показало связь между текущим (либо прошедшим) инфицированием F. nucleatum и незначительным повышением риска ИБС.

Исследователи предполагают, что бактерия наносит вред двумя способами:

Во-первых , в случае оральной инфекции она вызывает общую воспалительную реакцию в организме.

Во-вторых, она мигрирует из полости рта и прикрепляется непосредственно к стенкам коронарных артерий, способствуя росту бляшек.

Стоит отметить, что для подтверждения этой связи необходимы дальнейшие исследования.

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