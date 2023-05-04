Эти семь пищевых привычек разрушат ваше тело

Вот от каких привычек в еде вам нужно отказаться, чтобы сохранить тело здоровым.

Есть слишком много сахара. Имеется в виду добавленный сахар. Как показывают научные исследования, сок и газировка особенно связаны с увеличением веса, более высоким риском развития диабета 2 типа, болезней сердца, некоторых форм рака. Мужчинам эксперты рекомендуют потреблять менее 36 г сахара в день, женщинам - менее 25 г.

Есть слишком много за один раз. Это может привести к расстройству желудка, газообразованию или вздутию живота. Старайтесь одному приёму пищи уделять хотя бы 15-20 минут, чтобы избежать всех этих неприятных симптомов.

Есть слишком поздно. Согласно научным исследованиям, если вы едите только в определённое время, то это может благотворно сказаться на вашем здоровье. Учёные уже знают, что за счёт раннего ужина можно уменьшить симптомы рефлюкса, а употребление пищи по ночам связано с перееданием. Также старайтесь не есть в течение двух часов после того, как ляжете спать.