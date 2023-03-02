Эти семь привычек приводят к воспалению и ускоряют старение

В исследовании, опубликованном в Nature Medicine, отмечается, что месяцы и годы хронического воспаления могут привести к развитию болезней сердца, рака, диабета второго типа, заболевания почек, аутоиммунных болезней, неалкогольной жировой болезни печени. Все эти состояния связаны со старением. И вот какие ошибки в питании только ускоряют этот процесс.

Не получать достаточно омега-3. Есть три разновидности омега-3: DHA (содержится в рыбе), EPA (тоже можно найти в рыбе), ALA (можно найти в растительных продуктах: семенах чиа, грецких орехах, льняном семени). Сильнее влияет на организм при этом, как показывают исследования, омега-3 жирные кислоты DHA.

Есть мало фруктов и овощей. В этих продуктах содержатся витамины, минералы, антиоксиданты, которые нужны для поддержания здоровья и силы иммунитета. Это особенно важным становится с возрастом.