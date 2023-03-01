Эти шесть популярных продуктов снизят сахар в крови

Эти шесть популярных продуктов снизят сахар в кровиВозьмите их на заметку
Сегодня всё больше людей сталкиваются с повышенным уровнем сахара в крови. Но есть продукты, которые помогают привести в норму уровень сахара в крови и при этом благотворно влияют на организм. Скорее всего, вы найдёте их у себя на кухне.
Фото: Cleveland Clinic
Высокие показатели сахара в крови могут в итоге привести к развитию сахарного диабета. И помочь в снижении уровня сахара может правильная диета. Вот какие продукты способствуют этому.
Яблочный уксус. Вода с этим уксусом имеет антидиабетический эффект и помогает снизить сахар в крови. Кроме того, благодаря этому напитку у вас повысится чувствительность к инсулину.
Миндаль. Один из плюсов миндаля - это стабилизация уровня сахара в крови. При регулярном употреблении нескольких орехов в день вы сможете контролировать инсулин в крови после приёма пищи.
Вино. Для приведения в норму уровня сахара нужно в день пить полбокала или бокал вина. Такой же эффект будет и при употреблении нескольких красных виноградин в сутки либо несколько раз в неделю.
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Авокадо. Защитить от сахарного диабета вас могут мононенасыщенные жирные кислоты, которые входят в состав авокадо.
Оливковое масло. Известно, что оно снижает уровень сахара в крови и уровень холестерина. Регулярное употребление оливкового масла положительно скажется и на работе поджелудочной железы, которая контролирует уровень сахара в крови.
Чеснок. Он отличается тем, что регулирует метаболизм глюкозы. Для этого достаточно будет всего одного зубчика.
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