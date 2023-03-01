Эти шесть популярных продуктов снизят сахар в крови

Возьмите их на заметку

Сегодня всё больше людей сталкиваются с повышенным уровнем сахара в крови. Но есть продукты, которые помогают привести в норму уровень сахара в крови и при этом благотворно влияют на организм. Скорее всего, вы найдёте их у себя на кухне.