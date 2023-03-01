Фитнес и здоровье
10:58, 01 марта 2023
1 мин.

Эти шесть популярных продуктов снизят сахар в крови

Возьмите их на заметку

Сегодня всё больше людей сталкиваются с повышенным уровнем сахара в крови. Но есть продукты, которые помогают привести в норму уровень сахара в крови и при этом благотворно влияют на организм. Скорее всего, вы найдёте их у себя на кухне.

Эти шесть популярных продуктов снизят сахар в крови

Фото: Cleveland Clinic

Высокие показатели сахара в крови могут в итоге привести к развитию сахарного диабета. И помочь в снижении уровня сахара может правильная диета. Вот какие продукты способствуют этому.

  1. Яблочный уксус. Вода с этим уксусом имеет антидиабетический эффект и помогает снизить сахар в крови. Кроме того, благодаря этому напитку у вас повысится чувствительность к инсулину.

  2. Миндаль. Один из плюсов миндаля - это стабилизация уровня сахара в крови. При регулярном употреблении нескольких орехов в день вы сможете контролировать инсулин в крови после приёма пищи.

  3. Вино. Для приведения в норму уровня сахара нужно в день пить полбокала или бокал вина. Такой же эффект будет и при употреблении нескольких красных виноградин в сутки либо несколько раз в неделю.

Эти шесть популярных продуктов снизят сахар в крови

Pixabay

  1. Авокадо. Защитить от сахарного диабета вас могут мононенасыщенные жирные кислоты, которые входят в состав авокадо.

  2. Оливковое масло. Известно, что оно снижает уровень сахара в крови и уровень холестерина. Регулярное употребление оливкового масла положительно скажется и на работе поджелудочной железы, которая контролирует уровень сахара в крови.

  3. Чеснок. Он отличается тем, что регулирует метаболизм глюкозы. Для этого достаточно будет всего одного зубчика.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров