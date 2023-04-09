Эти шесть приправ помогут вам похудеть

Эти шесть приправ помогут вам похудетьОни рассказал эксперт по диетам
Известно, что определённые приправы помогают сбросить быстро и почти без усилий. Вот на какие из них вам стоит обратить внимание.
Фото: U.S. News
Кинако. Другими словами, это соевая мука. Специалист в области питания рекомендует её употреблять ежедневно. Прежде всего, в сое содержится много белка. А он важен для обмена веществ, мышечной массы. Можно кинако добавлять, например, в йогурт.
Чесночная приправа. Благодаря аллицину в чесноке вы предотвратите болезни и сможете похудеть, так как он улучшает кровоток. Использовать такую приправу можно в качестве усилителя вкуса или дополнения к салатам, томатным супам, мясе, рыбе.
Имбирная приправа. Эта приправа улучшит ваш кровоток, обмен веществ, защитит от простуды. Известно, что когда температура тела повышается на 1 градус Цельсия, уровень базального метаболизма увеличивается почти на 15%.
Корица. Она поможет изнутри согреть ваше тело. А это ускоряет обмен веществ, уменьшает отёки. Также корица, как считается, уменьшает в размерах жировые клетки.
Полынь. У неё есть согревающие свойства. Кроме того, полынь способна ускорить метаболизм.
Перловка. В её состав входят компоненты, ускоряющие обмен веществ и улучшающие состояние кожи.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.