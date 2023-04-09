Эти шесть приправ помогут вам похудеть

Кинако. Другими словами, это соевая мука. Специалист в области питания рекомендует её употреблять ежедневно. Прежде всего, в сое содержится много белка. А он важен для обмена веществ, мышечной массы. Можно кинако добавлять, например, в йогурт.

Чесночная приправа. Благодаря аллицину в чесноке вы предотвратите болезни и сможете похудеть, так как он улучшает кровоток. Использовать такую приправу можно в качестве усилителя вкуса или дополнения к салатам, томатным супам, мясе, рыбе.