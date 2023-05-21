Эти шесть привычек разрушают ваши ноги

Чтобы ваши ноги на протяжении жизни оставались здоровыми, откажитесь от этих вредных ежедневных привычек.

Выбирать неправильную обувь. Обувь должна хорошо сидеть и в носке, и в средней части, и в пятке. Кроме того, убедитесь, что ваша обувь не слишком узкая, иначе у вас могут появиться проблемы со здоровьем. Например, бурсит и вросшие ногти на ногах.

Слишком часто носить шлёпанцы. Вы можете их надевать в бассейн или на пляж, но точно не гулять в них каждый день. Дело в том, что они создают слишком сильную нагрузку на стопу и заставляют ещё больше работать пальцы ног.

Не носить носки. Это может повысить риск развития инфекции или каких-то проблем со стопами.