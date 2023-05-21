Эти шесть привычек разрушают ваши ноги

Эти шесть привычек разрушают ваши ногиПостарайтесь от них отказаться
Просто подумайте о том, сколько вы каждый день ходите или даже просто стоите. Возможно, довольно долго. Поэтому о здоровье ног важно заботиться заранее.
Чтобы ваши ноги на протяжении жизни оставались здоровыми, откажитесь от этих вредных ежедневных привычек.
Выбирать неправильную обувь. Обувь должна хорошо сидеть и в носке, и в средней части, и в пятке. Кроме того, убедитесь, что ваша обувь не слишком узкая, иначе у вас могут появиться проблемы со здоровьем. Например, бурсит и вросшие ногти на ногах.
Слишком часто носить шлёпанцы. Вы можете их надевать в бассейн или на пляж, но точно не гулять в них каждый день. Дело в том, что они создают слишком сильную нагрузку на стопу и заставляют ещё больше работать пальцы ног.
Не носить носки. Это может повысить риск развития инфекции или каких-то проблем со стопами.
Носить одну и ту же обувь на тренировках. Лучше для занятий спортом иметь две пары обуви. Если всё время носить одну и ту же обувь, то в ней будет скапливаться лишняя влага. Чтобы эта влага испарилась, обуви нужно один день или даже больше.
Не обращать внимание на ноги и не заботиться о них. Каждый день нужно осматривать ноги: кожу в нижней части стопы, между пальцами ног, кожу в верхней части стопы. Также не забывайте смазывать ноги бальзамом для увлажнения.
Слишком коротко стричь ногти на ногах. Из-за этого у вас будет больше шансов подхватить инфекцию.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.