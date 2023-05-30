Эти шесть признаков рака поджелудочной железы появятся за месяцы до постановки диагноза

Эти шесть признаков рака поджелудочной железы появятся за месяцы до постановки диагнозаБудьте начеку
Обычно на ранних стадиях рак поджелудочной железы никак себя не проявляет. Однако всё же есть определённые симптомы, которые должны вас насторожить, говорит доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox Online Pharmacy.
Научные исследования показывают, что у 25% пациентов с раком поджелудочной железы в течение шести месяцев до постановки диагноза возникают симптомы, связанные с верхними отделами брюшной полости. А 15% людей сталкиваются с тревожными признаками ещё раньше.
Среди предупредительных признаков, которые могут появиться за месяцы до постановки диагноза рака, выделяют следующие. Это запор, диарея, схваткообразные боли, другие изменения в дефекации, тошнота, вздутие живота.
Причём боль в животе может возникать даже на ранней стадии заболевания. Зависит она от точного расположения раковой опухоли. К примеру, она может переходить из верхней части живота на спину, если опухоль давит на позвоночник.
Боль может быть прерывистой. Часто она уменьшается при наклоне тела вперёд и усиливается при приёме пищи, особенно если употреблять жирную еду, а также в положении лёжа.
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