Эти шесть признаков рака поджелудочной железы появятся за месяцы до постановки диагноза

Среди предупредительных признаков, которые могут появиться за месяцы до постановки диагноза рака, выделяют следующие. Это запор, диарея, схваткообразные боли, другие изменения в дефекации, тошнота, вздутие живота.

Причём боль в животе может возникать даже на ранней стадии заболевания. Зависит она от точного расположения раковой опухоли. К примеру, она может переходить из верхней части живота на спину, если опухоль давит на позвоночник.

Боль может быть прерывистой. Часто она уменьшается при наклоне тела вперёд и усиливается при приёме пищи, особенно если употреблять жирную еду, а также в положении лёжа.

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