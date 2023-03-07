Фитнес и здоровье
15:51, 07 марта 2023
2 мин.

Эти шесть растений лучше не ставить в спальню: они не дадут вам нормально спать

Цветы в доме не всегда приносят пользу

Известно, что растения в квартире очищают воздух и в целом украшают интерьер. Но некоторые сорта, если их поместить в спальню, наоборот, ухудшат ваш сон.

Эти шесть растений лучше не ставить в спальню: они не дадут вам нормально спать

Фото: Hunting for George

В ночное время растения в доме могут «красть» кислород. Связано это с тем, что в это время суток они потребляют кислорода больше, чем обычно, так как не могут проводить фотосинтез.

Правда, требуется дополнительно цветам кислорода всё же не так много. А ещё это сильно зависит от особенностей самого растения.

Вот какие растения лучше всего убрать из спальни.

  1. Африканская фиалка. У этого растения очень сильный запах. Он может вас раздражать или вызвать у вас аллергию, кашель. Также из-за такого запаха вам может быть сложнее заснуть, а спать вы будете хуже.

  2. Гортензия. Как и предыдущее растение, оно сильно пахнет. Поэтому вы можете столкнуться с аллергией, проблемами со сном, раздражением.

  3. Бегония. Причина того, что её лучше не ставить в спальне, - та же, что и выше. Запах у бегонии сильный.

Эти шесть растений лучше не ставить в спальню: они не дадут вам нормально спать

Ayahuasca_Pix

  1. Гиацинт. Эти цветы могут из-за сильного запаха спровоцировать головокружение.

  2. Лилия. Это растение известно тем, что у него тоже сильный запах. Причём это не зависит от того, срезанная лилия у вас или горшочная. Также лилии - это смертельно опасные для кошек цветы.

  3. Примула. Она тоже отличается запахом, который затрудняет засыпание.

Лучше всего в спальне держать такие растения, как кактусы, алоэ вера, фикус, папоротник, фиговые деревья, плющ обыкновенный, крылатка, драцена, филодендрон.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Новости партнеров
Новости партнеров