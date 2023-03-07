Эти шесть растений лучше не ставить в спальню: они не дадут вам нормально спать

В ночное время растения в доме могут «красть» кислород. Связано это с тем, что в это время суток они потребляют кислорода больше, чем обычно, так как не могут проводить фотосинтез.

Правда, требуется дополнительно цветам кислорода всё же не так много. А ещё это сильно зависит от особенностей самого растения.

Вот какие растения лучше всего убрать из спальни.