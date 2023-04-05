Эти симптомы говорят о том, что у вас астма

Вообще астма может проявиться в любом возрасте. Однако обычно сталкивается с ней человек в раннем детстве. Чаще всего астма отличается аллергической основой.

Есть также определённые признаки - предвестники астмы. К ним относятся проблемы с глубоким дыханием, затруднённое дыхание во время занятий спортом, долгий сухой кашель, характерный хрипящий звук при выдохе, одышка, пробуждение по ночам из-за кашля.