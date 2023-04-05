Фитнес и здоровье
22:34, 05 апреля 2023
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Эти симптомы говорят о том, что у вас астма

Проверьте себя

Астма считается хронической болезнью, которая поражает бронхи. Считается, что во всём мире с таким диагнозом живут примерно 300 миллионов человек. И вот какие признаки помогут вам понять, что у вас развивается астма.

Эти симптомы говорят о том, что у вас астма

Фото: U.S. News

Вообще астма может проявиться в любом возрасте. Однако обычно сталкивается с ней человек в раннем детстве. Чаще всего астма отличается аллергической основой.

Есть также определённые признаки - предвестники астмы. К ним относятся проблемы с глубоким дыханием, затруднённое дыхание во время занятий спортом, долгий сухой кашель, характерный хрипящий звук при выдохе, одышка, пробуждение по ночам из-за кашля.

Эти симптомы говорят о том, что у вас астма

Денис Абрамов

Что касается симптомов астмы, то самыми распространёнными являются хрипы, сухой кашель, одышка, чувство сдавливания в груди.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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