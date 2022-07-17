Эти слова помогут вам заснуть, утверждает специалист

Вам нужно просто придумать стоп-слово, которое поможет остановить поток мыслей в вашей голове. Это должно быть такое слово, которое для самого человека не имеет никакого смысла. К примеру, это может быть «но», «и», «что» и т.п.

Другими словами, при его повторении у человека не должно возникать никаких эмоций.

Сначала вам нужно повторять выбранное стоп-слово каждые две секунды. Глаза при этом должны быть закрытыми, а само слово произноситься должно беззвучно. Продолжайте всё это делать в течение 5-10 минут.

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