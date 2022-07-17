Эти слова помогут вам заснуть, утверждает специалист

Эти слова помогут вам заснуть, утверждает специалистОсобенно поможет эта техника, если вы просыпаетесь посреди ночи
По словам эксперта по сну Хенри Туомилехто, часто просыпаться по ночам человек может или из-за чуткого сна, или приступов апноэ во сне. При этом все нарушения сна можно вылечить.
А если вы безрезультатно пытаетесь заснуть посреди ночи, попробуйте следующую технику. К ней советуют обратиться сомнологи Анна-Мари Аронен и Сьюзан Пиль.
Вам нужно просто придумать стоп-слово, которое поможет остановить поток мыслей в вашей голове. Это должно быть такое слово, которое для самого человека не имеет никакого смысла. К примеру, это может быть «но», «и», «что» и т.п.
Другими словами, при его повторении у человека не должно возникать никаких эмоций.
Сначала вам нужно повторять выбранное стоп-слово каждые две секунды. Глаза при этом должны быть закрытыми, а само слово произноситься должно беззвучно. Продолжайте всё это делать в течение 5-10 минут.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.