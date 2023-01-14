Эти советы по похудению не работают

1. «Меньше ешь, больше двигайся».

Это кажется логичным, но реальность такова, что не всё так просто. Потеря веса часто сложна, потому что могут быть эмоциональные и психологические барьеры, а также стрессы. Для устойчивых результатов вам нужен конкретный план, в котором указано, сколько калорий потреблять, как часто тренироваться и как справляться с неудачами, когда они происходят.

2. «Ешьте меньше жирного».

Конечно, жиры более калорийны, чем углеводы или белки, но правильный вид жиров может помочь вам оставаться сытым, бороться с воспалениями, поддерживать здоровье и многое другое.

3. «Кардио для похудения, силовые тренировки для мышц».

Да, кардио сжигает калории, но вам всё равно нужны силовые тренировки, чтобы нарастить мышечную массу.

4. «Попробуй детокс».

Нет никаких доказательств того, что детокс-диеты работают.