Эти советы "убийственные": как нельзя греться на морозе“Очень много людей так погибло”
Психиатр и нарколог Василий Шуров предупредил россиян об опасности согревания в холода с помощью алкоголя. Об опасности такого метода, который еще и является мифом, он рассказал в интервью радио Sputnik.
В холода невозможно согреться алкоголем, по его словам, это обман. Советы типа "выпей и согрейся" - по-настоящему убийственны. “Очень много людей так погибло”, — отметил специалист.
Шуров объяснил, что алкоголь действует в две фазы: в первой сосуды расширяются, наступает ощущение тепла, но на этом этапе тело не согревается, оно его наоборот теряет.
Вторая фаза - сильнейший спазм сосудов, когда существует настоящий риск обморожения или потери сознания.
А употребляя алкоголь, человек к тому же плохо оценивает ситуацию. Таким образом он может уснуть в сугробе, не чувствуя боли, и замерзнуть насмерть.
Единственный способ защитить себя от мороза - найти теплое место и согреться, остальное - обман.
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