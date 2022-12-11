Фитнес и здоровье
13:59, 11 декабря 2022
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Эти советы "убийственные": как нельзя греться на морозе

“Очень много людей так погибло”

Психиатр и нарколог Василий Шуров предупредил россиян об опасности согревания в холода с помощью алкоголя. Об опасности такого метода, который еще и является мифом, он рассказал в интервью радио Sputnik.

Эти советы "убийственные": как нельзя греться на морозе

В холода невозможно согреться алкоголем, по его словам, это обман. Советы типа "выпей и согрейся" - по-настоящему убийственны. “Очень много людей так погибло”, — отметил специалист.

Шуров объяснил, что алкоголь действует в две фазы: в первой сосуды расширяются, наступает ощущение тепла, но на этом этапе тело не согревается, оно его наоборот теряет.

Вторая фаза - сильнейший спазм сосудов, когда существует настоящий риск обморожения или потери сознания.

А употребляя алкоголь, человек к тому же плохо оценивает ситуацию. Таким образом он может уснуть в сугробе, не чувствуя боли, и замерзнуть насмерть.

Единственный способ защитить себя от мороза - найти теплое место и согреться, остальное - обман.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник фото:ferra.ru
Источник:Радио Sputnik
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