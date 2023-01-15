Эти способы помогут предотвратить неприятный запах изо рта

Для того чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта и заодно от галитоза, необходимо соблюдать гигиену и использовать некоторые природные средства.

Стоматологи советуют обычно перед чисткой зубов пользоваться зубной нитью. Это поможет избавиться от налёта, который накапливается на поверхностях зубов, и от частиц пищи, инородных тел. Благодаря использованию зубной нити вы снизите вероятность развития гингивита, который потом может перейти в пародонтит.

Также нужно чистить два раза в день зубы - причём не больше двух минут. Не забудьте при этом и о языке: его тоже нужно очищать.

Если вы носите зубные протезы, то перед сном обязательно их снимайте и чистите. Это даст возможность избавиться от бактериального налёта, из-за которого появляется неприятный запах.