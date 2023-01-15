Эти способы помогут предотвратить неприятный запах изо рта

Эти способы помогут предотвратить неприятный запах изо ртаПрежде всего, не забывайте о гигиене
Неприятный запах изо рта появляется из-за галитоза. Чтобы такого не произошло, нужно помнить о двух вещах.
Фото: North Sydney Dental Practice
Для того чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта и заодно от галитоза, необходимо соблюдать гигиену и использовать некоторые природные средства.
Стоматологи советуют обычно перед чисткой зубов пользоваться зубной нитью. Это поможет избавиться от налёта, который накапливается на поверхностях зубов, и от частиц пищи, инородных тел. Благодаря использованию зубной нити вы снизите вероятность развития гингивита, который потом может перейти в пародонтит.
Также нужно чистить два раза в день зубы - причём не больше двух минут. Не забудьте при этом и о языке: его тоже нужно очищать.
Если вы носите зубные протезы, то перед сном обязательно их снимайте и чистите. Это даст возможность избавиться от бактериального налёта, из-за которого появляется неприятный запах.
Согласно результатам исследования, которое было опубликовано в International Journal of Dental Hygiene, полоскание рта водой или простая питьевая вода помогает избавиться от 60 % веществ, вызывающих неприятный запах. По этой причине необходимо в день пить достаточно воды.
Неприятный запах изо рта может образовываться из-за сухости во рту. Чтобы решить проблему, ешьте больше хрустящих и богатых клетчаткой овощей и фруктов в сыром виде. Например, моркови, яблок, сельдерея, капусты.
Полезно, кроме того, есть больше продуктов, содержащих пробиотики. Это кефир, йогурт, чайный гриб, ферментированные овощи (кимчи, квашенная капуста).
Освежить дыхание вам помогут семена фенхеля, аниса, гвоздика, корица, вымытая лимонная или апельсиновая цедра, базилик, кинза, мята, петрушка, розмарин.
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