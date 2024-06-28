Эти текстильные волокна могут выпускать лекарства там, где они нужны организму

Полые волокна, состоящие из биосовместимого поликапролактона, способны "впитывать" жидкие лекарственные препараты, такие как антибиотики, болеутоляющие средства и инсулин. В зависимости от чувствительности лекарства к теплу, оно может быть встроено в волокно во время производства или в процессе обработки.

После имплантации лекарство высвобождается через пористые стенки волокна. Этот механизм можно регулировать, изменяя толщину волокна и другие характеристики. Первоначальное применение ожидается в нагруженных антибиотиками швах для лечения ран.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.