Эти три черты характера помогут вам дожить до 100 лет

Исследование, результаты которого были опубликованы в издании AGE, показало, что продолжительность жизни действительно может повлиять и характер человека. Специалисты провели анализ личностных характеристик 70 человек в возрасте 100-106 лет и 1812 человек в возрасте 60-84 года из Японии. Использовали учёные пятифакторный опросник, который позволяет оценить уровень экстраверсии, открытости, невротизма, добросовестности, покладистости.

Выяснилось, что у долгожителей мужского и женского пола встречаются высокие показатели открытости. У женщин-долгожителей также заметна была более высокая по сравнению с контрольной группой экстраверсия и добросовестность.