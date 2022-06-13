Эти три черты характера помогут вам дожить до 100 лет

Эти три черты характера помогут вам дожить до 100 летИх по результатам исследования выделили учёные
Исследование, результаты которого были опубликованы в издании AGE, показало, что продолжительность жизни действительно может повлиять и характер человека. Специалисты провели анализ личностных характеристик 70 человек в возрасте 100-106 лет и 1812 человек в возрасте 60-84 года из Японии. Использовали учёные пятифакторный опросник, который позволяет оценить уровень экстраверсии, открытости, невротизма, добросовестности, покладистости.
Выяснилось, что у долгожителей мужского и женского пола встречаются высокие показатели открытости. У женщин-долгожителей также заметна была более высокая по сравнению с контрольной группой экстраверсия и добросовестность.
Эксперты пришли к выводу, что именно высокий уровень таких качеств, как экстраверсия, открытость и добросовестность обеспечивает долгую жизнь. Объясняется это тем, что подобные люди меньше подвержены стрессу, лучше справляются с проблемами.
Кроме того, как показали результаты работы, опубликованной в PLOS One, в большей степени способствует долголетию низкий уровень невротизма.
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