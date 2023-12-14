Эти три действия помогут вам навсегда избавиться от жира на талии

Эти три действия помогут вам навсегда избавиться от жира на талииВозьмите их на заметку
Большинство из нас страдают от жира по бокам живота из-за потребления большого количества калорий в течение длительного времени. Но личный тренер и тренер по питанию Дженна Коллинз дала три совета, благодаря которым от этого всего можно избавиться.
Контроль питания. Для избавления от жира нужно потреблять калорий меньше, чем вы сжигаете ежедневно. Правда, возможно, вы первым делом заметите уменьшение количества жира не в области живота, а на лице, груди, руках и ногах. Однако сокращайте ежедневное потребление калорий не более чем на 500 ккал.
Упражнения. Лучшим упражнением для похудения может считаться ходьба. Также важно понимать, что избавиться от жира только в одной области тела не получится. Поэтому нужно сосредоточиться на сочетании силовых тренировок с отягощениями или без них, а также на кардио (например, бег или ходьба). Известно, что ходьба в течение 45 минут в устойчивом темпе может сжечь столько же калорий, сколько 15-минутная интервальная тренировка высокой интенсивности.
Последовательность. Если вы не сможете последовательно выполнять предыдущие два шага, то всё будет бессмысленно.
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