Эти три начинки для блинов снизят уровень холестерина

Орехи. В них содержится много ненасыщенных жиров, а также совсем небольшое количество насыщенных жиров. Кроме того, в состав орехов входит клетчатка, которая предотвращает всасывание холестерина из кишечника в кровь. И важны в этом плане все виды орехов.